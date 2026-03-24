إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالزينية شمال الأقصر

واصل مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة جهوده المكثفة في هذا الملف الحيوي.

وتم تنفيذ حملة لإزالة التعديات بقرية الصعايدة، وذلك بحضور مدير الإدارة الزراعية، ورئيس القرية، ونائب رئيس المركز، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات وفقًا للقانون.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدٍ على مساحة تقدر بنحو 120 مترًا تقريبًا من أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تأكيدًا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وتم تنفيذ أعمال حملة نظافة بالزينية قبلى وتم رفع حوالى ٨ طن تراكمات ترابية ومخلفات، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بالمدامود بحرى.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية استمرار الحملات بشكل دوري، وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات، مشددًا على أن الحفاظ على أراضي الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حقوق الدولة،