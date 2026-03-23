الأنبا عمانوئيل يهنئ عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الأقصر بعيد الفطر

قام نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك والوفد المرافق له، بزيارة السيد النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الأقصر، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب نيافة الأنبا عمانوئيل عياد عن خالص تهانيه القلبية بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة، وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكدًا عمق روابط المحبة، والأخوة التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد.

ومن جانبه، رحّب النائب عبد الرحمن بشاري بنيافة المطران والوفد المرافق له، معبرًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، التي تعكس روح التآخي، والتلاحم الوطني بين المصريين، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الروح الطيبة التي تُعزز من وحدة الصف، وتدعم مسيرة التنمية والاستقرار.

جاءت هذه الزيارة في إطار تبادل التهاني بين القيادات الدينية، والتنفيذية، والشعبية، بمناسبة الأعياد المختلفة، بما يعكس روح الود والتعاون والتعايش المشترك بين أبناء المجتمع المصري.