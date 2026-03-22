مطران الكنيسة اللاتينية يفتتح يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي بالأقصر بلقاء روحي

افتتح المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، زيارته الرعوية إلى مدينة الأقصر، بترؤسه احتفال افتتاح يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان، بالأقصر.

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب ميلاد جودة، راعي الكنيسة، ورئيس الدير، بحضور مجموعة واسعة من الرهبان والراهبات.

جاءت هذه المناسبة في إطار فعاليات السنة اليوبيليّة التي تحتفي بمرور ثمانية قرون على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي إلى السماء، كما اكتست الاحتفالات بالأقصر بطابع روحي يجمع بين عمق التاريخ المصري العريق، وحيوية الحياة المكرسة، ورسالتها في تثبيت الإيمان الكاثوليكي، وخدمة الكنيسة.

واستُهلّ اللقاء بجلسة أخوية تكوينية جمعت المكرّسين، أعقبها صلاة درب الصليب التي قُدمت من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن يُختتم اليوم بالقداس الإلهي اليوبيلي، بمشاركة المؤمنين من مختلف الرعايا.

يأتي هذا الاحتفال ليؤكد الدور الحيوي للمكرّسين في عيش رسالة الكنيسة، مستلهمين من القديس فرنسيس الآسيزي نموذجًا حيًا للمحبة، والتجرد، والخدمة، في شهادة متجددة لحضور الكنيسة وسط شعب الله.