لا أمان للإخوان.. شريف منير: شخصية الإرهابي محمود عزت في التحقيقات كانت مهزومة

حل الفنان شريف منير، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي".

وقال شريف منير: "شخصية الإرهابي محمود عزت ما كانش لها نشاط إعلامي واضح، وما كانش بيحب يظهر كتير في الإعلام، وكان مُحرك الأحداث".

وأضاف شريف عامر: "شخصية محمود عزت في التحقيقات كانت مهزومة بشكل كبير؛ لأنه كان عنده أمل إنه يوقف الجماعة الإرهابية على رجليها تاني، لكنه فشل".

وأكمل شريف منير: "الانقسامات ضربت تنظيم الإخوان الإرهابي منذ أيام محمود عزت وحتى الآن".

ولفت شريف منير: "لازم في كل فترة ينتج عمل درامي؛ للتذكير بما فعله الإخوان في مصر"، مضيفا: "لا أمان لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية".