شريف منير: مخفتش من دور رأس الأفعى.. والإرهابي محمود عزت كان محرك الإخوان

حل الفنان شريف منير، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".



وقال شريف منير:" لما اتعرض عليا دور رأس الأفعى مخفتش منه وانا مش بخاف إلا من الله ".



وتابع شريف عامر :" مخفتش دوري في رأس الافعى يسحب من رصيدي عند الجمهور ولازم نظهر الشر عشان الخير يبان ".



وأكمل شريف منير :" انا سعيد بالمشاركة في مسلسل رأس الأفعى لأن القضية انا مؤمن بها وعشتها في وقت حكم الإخوان والسنوات اللي بعدها ".

ولفت شريف منير :" شخصية الإرهابي محمود عزت مكنش لها نشاط إعلامي واضح ومكنش بيحب يظهر كتير في الإعلام وكان محرك الأحداث والإخوان".

