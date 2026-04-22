هي السند.. طه دسوقي يوجه رسالة رومانسية لزوجته ويسترجع ذكريات البداية

شارك الفنان طه دسوقي، متابعيه عبر حسابه على “إنستجرام”، منشورا مؤثرا، وجّه فيه كلمات خاصة لزوجته، استعاد خلالها بداية مشوارهما معًا قبل سنوات.

وكشف طه دسوقي في رسالته، أنه قبل نحو 7 سنوات كان يجلس مع زوجته داخل أحد الكافيهات، حيث تبادلا الحديث عن حلم كان يراه آنذاك غير منطقي أو بعيد المنال، لكنه كان يحمل بداخله إصرارًا كبيرًا على تحقيقه.

وأشار إلى أن زوجته منذ تلك اللحظة لم تتوقف عن دعمه وتشجيعه، وكانت دائمًا تؤكد له أن هذا الحلم ممكن التحقيق، وتمنحه الثقة في كل خطوة، حتى في الأوقات التي كان يشعر فيها بصعوبته.

وأضاف الفنان أن ما كان يبدو مجرد فكرة بعيدة في الماضي؛ أصبح اليوم واقعًا يعيشه، مؤكدًا أن وجود زوجته ودعمها المستمر؛ كانا من أهم أسباب تحوّل هذا الحلم إلى حقيقة.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر لها، معتبرًا أنها لم تكن مجرد شريكة حياة فقط، بل سندا حقيقيا وداعما أساسيا في رحلته، لم تشكك يومًا في قدراته أو تقلل من أحلامه.

وأعلن الفنان طه دسوقي عن أول عرض ستاند أب كوميدي له بعنوان "أنا زي الفل.. مالي؟".

ونشر طه دسوقي" البوستر التشويقي عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق قائلاً: “فضوا نفسكم عشان عايزكم في الموضوع، أنا هقول كل حاجة”.

وأكمل: "استغرق مني الموضوع 13 سنة لأبتكر هذه الساعة الواحدة، وأود مشاركتها معكم".