طه الدسوقي: أنا إنسان عشوائي وبخاف أركب الأسانسير لو مفهوش مرايات

كشف طه دسوقي عن جوانب خفية من شخصيته، موضحا أنه إنسان عشوائي جدا لأقصى درجة.

تحدث طه الدسوقي خلال تواجده في برنامج ليلة فونطاستيك مع الدومية أبلة فاهيتا المعروض على قناة MBC مصر، عن مخاوفه الشخصية بإصابته بفوبيا الأماكن المغلقة والضيقة، لدرجة أنه يخشى ركوب الأسانسير إذا كان خاليا من المرايا.

وفي تصريحات سابقة قال الفنان طه الدسوقي، إنه يحب دور "الثلاثي الجامد" في فيلم "السادة الأفاضل".

وأضاف: "حبيت الثلاثي أوي عشان هما ملهمش دعوة خالص بالورطة اللي حاصلة في الفيلم، هما عندهم ورطة تانية طول الفيلم شاغلاهم، ولا فاهمين حاجة ولا الناس التانية فاهمه عنهم حاجة ولا هما نفسهم فاهمين هما بيعملوا ايه؟.