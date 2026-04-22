الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى يُطالب بتمديد مواعيد الغلق حتى 1 صباحًا مع بداية الصيف .. فيديو

الإعلامي أحمد موسى
محمد البدوي

طالب الإعلامي أحمد موسى بإعادة النظر في مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم مع دخول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء قد تؤثر على قطاع السياحة في مصر.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تستقبل خلال فصل الصيف ملايين السياح، مع استمرار الحركة السياحية والتجارية في مختلف أنحاء البلاد.

حالة الاستقرار والأمن في مصر

وأكد أن حالة الاستقرار والأمن في مصر ساهمت في تشجيع السياح والمستثمرين على زيارتها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى نجاح الشعب المصري في تطبيق خطة ترشيد الكهرباء والتجاوب مع قرارات الحكومة.

وأوضح أن إجراءات ترشيد الكهرباء جاءت في إطار ظرف استثنائي نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، لافتًا إلى أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن بعض القطاعات، وعلى رأسها السياحة، تتأثر بمواعيد الغلق الحالية، قائلًا إن مصر مقبلة على موسم سياحي مهم يتطلب مزيدًا من المرونة.

وتابع: «السائح القادم من الخارج لن ينتهي يومه الساعة 10 مساءً، ولا يحتاج إلى إغلاق المطاعم في هذا التوقيت، لذلك يجب وجود بعض التيسير».

ودعا إلى تمديد مواعيد الغلق اليومية لمدة ساعتين إضافيتين لتصل إلى الساعة الواحدة صباحًا، بما يتناسب مع طبيعة الموسم السياحي والحركة التجارية.

أحمد موسى مواعيد غلق المحلات فصل الصيف ترشيد استهلاك الكهرباء قطاع السياحة مصر

