أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال

أبدى الإعلامي أحمد موسى استغرابه من الفارق الكبير في أسعار السكر، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو يصل إلى نحو 25 جنيهًا، بينما يُطرح للمواطنين بسعر يصل إلى 50 جنيهًا، متسائلًا عن أسباب غياب التدخل لضبط الأسواق.

أسعار السلع الأساسية

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة كانت في فترات سابقة تعتمد على التسعيرة الجبرية؛ للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، من خلال جهات مثل الجمعيات الاستهلاكية التي كانت تضطلع بدور رئيسي في تحديد الأسعار.

وأشار إلى أن هذا النهج تغيّر؛ مع التحول إلى النظام الرأسمالي القائم على آليات السوق الحر، حيث تحدد الأسعار وفقًا للعرض والطلب، لكنه لفت إلى أن الدولة لا تتخلى عن دورها بالكامل، إذ تتدخل في أوقات الأزمات الاستثنائية؛ استجابة لمطالب المواطنين.

ضبط السوق وحماية المستهلكين

وأكد موسى أن الحكومة تتابع الأوضاع عن كثب، وأنها ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون لضبط السوق وحماية المستهلكين عند الحاجة.