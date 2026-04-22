أحمد موسى: غدًا افتتاح 9 مصانع جديدة باستثمارات ضخمة في قناة السويس| تفاصيل

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن المكاسب المنتظرة من افتتاح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمقرر أن يفتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أهمية قطاع الصناعة كحل رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني.

الحل بالنسبة لبلدنا في الصناعة

وقال "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الحل بالنسبة لبلدنا في الصناعة، والناس دايمًا بتسأل فين الصناعة.

وأضاف "موسى" أن رئيس الوزراء سيتوجه غدًا إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن هذه المصانع ستجذب استثمارات بملايين الدولارات، وستوفر آلاف فرص العمل، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير ودعم السوق المحلية.

وأكد "موسى" أن أي إضافة صناعية جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الصناعة هي الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتنمية في الدولة.