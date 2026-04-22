9 مصانع جديدة في اقتصادية قناة السويس.. دفعة قوية للصناعة المصرية وفرص واعدة للاقتصاد

سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على الأهمية الكبيرة لافتتاح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تسعة مصانع جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة في مصر.

تساؤلات المواطنين المستمرة

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن التوسع الصناعي يعد أحد أهم الحلول لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل تساؤلات المواطنين المستمرة حول واقع الصناعة في البلاد.

المشروعات الصناعية الجديدة

وأشار إلى أن هذه المشروعات الصناعية الجديدة من المتوقع أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يواكب توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الصناعة كركيزة أساسية للنمو.