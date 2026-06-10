ترامب: الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة، وأن الإيرانيون يدفعون الثمن الآن.

وأضاف: إيران تأخرت كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، وهزمنا إيران هزيمة ساحقة ودمرنا بحريتها وقواتها الجوية.

وفي وقت سابق قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن الرد الأمريكي بشأن سقوط المروحية "أباتشي" فوق مضيق هرمز كان ضروريًا، لأن هيبة الولايات المتحدة كانت على المحك، فالموضوع لم يعد مرتبطًا بترامب أو إيران أو حتى المفاوضات، بل أصبح متعلقًا بالولايات المتحدة والجيش الأمريكي الذي تعرض، بحسب الرواية الأمريكية، لإسقاط طائرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك غموضًا أو ضبابية حول تفاصيل الحادث، لكننا نتحدث هنا عن إسقاط طائرة أباتشي متقدمة، باستخدام طائرة مسيّرة إيرانية من نوع "شاهد"، وهي طائرة انتحارية تُستخدم لمرة واحدة، أي أنها تُطلق ولا تعود، وبالتالي، فهي كانت موجهة بشكل مباشر نحو الهدف، وكان الهدف هو استهداف الطائرة العسكرية بشكل واضح.

وأوضح أنه بناءً على الرواية الأمريكية التي أكدت أن الطائرة المستخدمة هي من نوع "شاهد"، فإن ذلك يعني أن هناك استهدافًا مباشرًا، ولم يعد هناك مجال كبير للشك من وجهة النظر الأمريكية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت مضطرة للرد، لكن اللافت أن الرد جاء منضبطًا رغم شدته، سواء من حيث المساحة أو النطاق الجغرافي، حيث ركّز على مناطق محددة مثل بندر عباس وبعض الجزر التي تؤثر على حركة الملاحة، ولم يكن ردًا واسعًا أو شاملًا، هنا يمكن القول إن واشنطن تحاول ترميم معادلة الردع التي تعرضت للاهتزاز.

وأكد أنه قد أشار سابقًا إلى أن احتمالات اندلاع حرب كانت تتجاوز 50%، وأن ترامب قد يتجه إلى عمل عسكري في أي لحظة، وربما حتى خلال فترة كأس العالم، وهذا ما ذكره في مداخلات سابقة، وما يحدث الآن يبدو أنه تصعيد منضبط، لكنه قد يكون مقدمة لصراع أوسع إذا خرجت الأمور عن السيطرة.



