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ترامب: سلاحا البحرية والجو الإيرانيان لم يعد لهما وجود.. لقد هزمنا إيران تماما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سلاحا البحرية والجو الإيرانيان لم يعد لهما وجود.. لقد هزمنا إيران تماما

ترامب: سلاحا البحرية والجو الايرانيان لم يعد لهما وجود .. لقد هزمنا إيران تماما
ترامب: سلاحا البحرية والجو الايرانيان لم يعد لهما وجود .. لقد هزمنا إيران تماما
أ ش أ

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على القيادة الإيرانية وقدراتها العسكرية، مؤكدا أن القوات المسلحة لطهران باتت في حالة من الانهيار التام، وأن نفوذها في منطقة الشرق الأوسط قد انتهى.

وفي تدوينة له عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "إن الجيش الإيراني في حالة فوضى كاملة وعارمة. إن جزءا كبيرا منه، مثل سلاح البحرية وسلاح الجو، لم يعد له وجود من الأساس — لقد هُزموا تماما".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشوره أن إيران "ظاهرة صوتية" تكتفي بالتهديدات دون تنفيذ، قائلا إن "إيران مجرد كلام بلا أفعال. لقد ماتَ مُتنمر الشرق الأوسط!".

كما انتقد ترامب تباطؤ طهران في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرا إلى أن الفرصة فاتتهم وبات عليهم تحمل العواقب، حيث اختتم تصريحاته بالقول: "لقد استغرقوا وقتا أطول من اللازم للتفاوض على صفقة كان من الممكن أن تكون عظيمة بالنسبة لهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن!".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية القوات المسلحة لطهران منطقة الشرق الأوسط

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