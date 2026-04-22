منتخب مصر يقترب من مواجهة ودية قوية أمام روسيا في مايو المقبل

كشف الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك عن اقتراب إقامة مباراة ودية مرتقبة لمنتخب مصر أمام نظيره الروسي، وذلك يوم 28 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد حسن: “منتخب مصر يقترب من مواجهة روسيا وديًا يوم ٢٨ مايو على ستاد القاهرة”.

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المجالس النيابية تعبر عن الشعب المصري، مشيرًا إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ استدعت اتحاد الكرة ليكون شاهدًا على دعم منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: إن هاني أبو ريدة أكد أن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية أمام منتخب أوروبي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة منتخب البرازيل وديًا.

وتابع: «الدوري سيؤثر قليلًا بسبب قوة المباريات المقبلة، ولكن دعم منتخب مصر واجب، والمنتخب فوق أي نادٍ».

واختتم تصريحاته قائلًا: «كلنا ندعم منتخب مصر ونقف خلف اللاعبين، ونستطيع تحقيق نتائج طيبة في كأس العالم».