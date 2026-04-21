نائب بـ"لجنة الشباب": الكرة بتاعت الغلابة.. ومحدش هيبخل على منتخب مصر

أكد النائب مصطفى أبو زهرة عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وعضو اتحاد الكرة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً كاملاً خلف المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن اسم مصر يظل دائماً فوق كل اعتبار أو انتماء حزبي أو رياضي.

وأشار أبو زهرة ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، لمناقشة استعدادات المنتخب لكأس العالم إلى ثقته الكاملة في أن الأندية المصرية لن تبخل أبداً بتقديم أفضل ما لديها ودعم المنتخب بلاعبيها، مؤكداً أن الجميع شركاء في مهمة تمثيل مصر بالمونديال.

دعا "أبو زهرة" إلى ضرورة الارتقاء بالأداء الإعلامي الرياضي، والتركيز على دعم الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، بدلاً من الانشغال بالجدل حول تفاصيل فنية صغيرة قد لا تخدم استقرار المنتخب في هذا التوقيت الحرج.

طالب بتبني مشروع قومي متكامل يعتمد على استثمار المنشآت القائمة والمدن الشبابية، معتبراً أن كرة القدم "لعبة البسطاء والغلابة" وتحتاج إلى تنسيق هادئ ومنظم بين وزارات التعليم والصحة والشباب لخلق جيل رياضي يخدم طموحات المصريين.