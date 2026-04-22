للمسافرين بالقطارات والطائرات.. تنبيه عاجل بشأن "تغيير الساعة" ليلة الجمعة

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي يوم 24 إبريل 2026، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند انتهاء يوم الخميس وبداية فجر الجمعة، وتحديدا عند منتصف الليل، لتصبح الساعة 01:00 صباحا. وبذلك يكون يوم الجمعة أول أيام تطبيق النظام الجديد رسميا.

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي ضمن خطة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تعتمد الدولة على تقديم الساعة للاستفادة من ساعات النهار وتقليل الضغط على استهلاك الكهرباء مساءً، مما يؤثر على تعديل الجداول اليومية في مختلف القطاعات.

وأعادت الحكومة تطبيق هذا النظام مؤخرا بعد توقفه لسنوات، بهدف تقليل الضغط على شبكات الكهرباء والاستفادة من ساعات النهار الطويلة صيفاً، مما ينعكس إيجابياً على الاستهلاك العام.

وعاد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023 بعد توقف دام نحو 7 سنوات (منذ عام 2016).

ويؤثر التوقيت الصيفي مباشرة على مختلف القطاعات، من المواصلات والمصالح الحكومية إلى المدارس والجامعات. لذا، ينصح الخبراء المواطنين بمتابعة التغييرات وضبط ساعاتهم في الموعد المحدد لتجنب أي ارتباك في المواعيد، خاصة في الأيام الأولى من التطبيق.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة الأخيرة من أكتوبر 2026، حيث يعود العمل بالتوقيت الشتوي.

مصر للطيران تصدر تنبيها هاما للمسافرين بسبب التوقيت الصيفي

أعلنت شركة مصر للطيران أنه نظرا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الدقيقة الأولى من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 (منتصف ليل يوم الخميس)، سوف تقلع جميع رحلات الشركة طبقا للتوقيت الصيفي.

وتهيب مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، فضلا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بـ3 ساعات.

سكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل 2026، مع تقديم الساعة 60 دقيقة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم الساعة عند تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس 23 أبريل، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا، مشيرة إلى تشغيل جميع رحلات القطارات وفقًا لجداولها المقررة مسبقًا دون أي تعديل أو تأثير على انتظام حركة التشغيل بكافة خطوط الشبكة.

وأضافت أن الرحلات المتحركة وقت تطبيق التوقيت الجديد سيتم اعتبارها متأخرة لمدة ساعة واحدة عن مواعيد الوصول إلى وجهاتها النهائية، وفق التوقيت بعد التعديل.

وتهيب الهيئة بجمهور الركاب ضرورة مراعاة فرق التوقيت عند التوجه إلى المحطات، بما يضمن الوصول في المواعيد المحددة وتفادي أي تأخير.