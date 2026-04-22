شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة

قال النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية اولي ذوى الهمم اهتمام غير مسبوق ، ووجه الحكومة بتذليل الصعوبات التي تواجههم وتوفير بيئة داعمة لهم تساعد علي اكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدمة من النائبة ايلاريا حارص ، بشأن عدم إعلان مديرية الشباب بالبحر الأحمر ، عن التوقيتات المحددة لممارسة ذوى الهمم لممارسة الرياضة بمراكز الشباب.



وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن الدستور المصرى منح ذوى الهمم ، عدد من الامتيازات التي تتطلب من الحكومة ، ووزارة الشباب تقديم كافة الدعم اللازم لهم ،لاقتا الي أن المادة 81 من دستور 2014 أكدت على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوصت لجنة الشباب، مسؤولي الوزارة بحصر شامل لمراكز الشباب والأندية المجهزة والغير مجهزة بأدوات رياضية لممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة للرياضة، كما أوصت بإلزام مديريات الشباب المختلفة بالمحافظات بالاعلان عبر مواقعها الإلكترونية ووسائل التواصل التابعة لها عن المواعيد المخصصة لممارسة ذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة الرياضة علي أن تقوم وزارة الشباب بمتابعة تلك الإجراءات

