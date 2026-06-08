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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في حملات على البؤر الإجرامية.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ 120 مليون جنيه| صور

المخدرات
المخدرات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط قرابة 700 كيلو جرام من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 120 مليون جنيه، ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق بمحافظتى “أسيوط ، أسوان”.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومديرية أمن القاهرة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى جنايات " قتل ، إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى وإستعراض قوة") بنطاق محافظتى "أسيوط ، أسوان"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضبط بحوزتهم (قرابة 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – عدد من الأقراص المخدرة – 117 قطعة سلاح نارى "24 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش ، 61 فرد خرطوش ، 3 طبنجات")، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (120) مليون جنيه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة إطلاق النيران الشرطة

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