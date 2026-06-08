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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

تقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الثقافة، بشأن إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، ووضع إطار مهني وقانوني ينظم ممارسة المهنة ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ونشر الوعي والثقافة وحماية الهوية والقيم المجتمعية.

وأكد «الجندي»، أن صناعة المحتوى الرقمي أصبحت من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا داخل المجتمع المصري، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أدوات رئيسية في تشكيل الوعي العام والتأثير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة المحتوى الرقمي، خاصة مع تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت حاجز 100 مليون مستخدم، فضلًا عن وجود عشرات الملايين من المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الفضاء الرقمي أحد أكثر المجالات تأثيرًا في حياة المواطنين، لا سيما فئة الشباب.

وأشار «الجندي»، إلى أن آلاف الشباب المصريين نجحوا في بناء مشروعات وأعمال قائمة على صناعة المحتوى في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والسياحة والتكنولوجيا والتوعية المجتمعية وريادة الأعمال والتسويق الرقمي، بما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية، ودعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفاً أن هذا النمو المتسارع لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني ومهني منظم يحمي حقوق العاملين في القطاع ويحدد قواعد ممارسة المهنة، الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض الظواهر السلبية المرتبطة بانتشار المحتوى غير الهادف أو المضلل، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، وغياب جهة مهنية تتولى الدفاع عن حقوق صناع المحتوى وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم.

وأوضح النائب، أن الاقتراح يستهدف إنشاء نقابة متخصصة لصناع المحتوى الرقمي تكون بمثابة مظلة قانونية ومهنية للعاملين في هذا المجال، وتتولى تنظيم المهنة ووضع ميثاق شرف مهني يحدد الضوابط الأخلاقية والمهنية للمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل، وحماية حقوق الملكية الفكرية والإبداعية، ودعم المحتوى التعليمي والثقافي والتوعوي الهادف.

كما شدد النائب محمد الجندي، على أن إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذا النشاط من ممارسات فردية متفرقة إلى صناعة احترافية منظمة قادرة على المساهمة بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد الناتجة عن الصناعات الرقمية والإبداعية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والإعلام الرقمي.

وأكد «الجندي»، أن تنظيم صناعة المحتوى الرقمي أصبح ضرورة وطنية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية إلى أبعاد ثقافية وفكرية ومجتمعية، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المصرية الأصيلة، وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في نشر الوعي والمعرفة والثقافة، في إطار مهني وقانوني متوازن يواكب المتغيرات الحديثة ويخدم أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

اقتراح برغبة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الوزراء صناع المحتوى الرقمي

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