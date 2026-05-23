اقتراح برغبة لتنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والحد من مخاطرها

تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأكد الغنيمي أن الظاهرة أصبحت مصدر قلق متزايد للأهالي، في ظل تكرار حوادث الهجوم والترويع، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على الصحة العامة والتوازن البيئي، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الملف بصورة عاجلة ومنظمة تراعي البعد الإنساني وتحافظ في الوقت نفسه على أمن المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مواجهة الظاهرة تتطلب وضع آليات علمية واضحة، من خلال إسناد الملف إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع التوسع في حملات التعقيم والتطعيم والإيواء، بما يحد من المخاطر الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة دون الإضرار بالحيوان.

كما طالب النائب بسرعة إصدار ضوابط وتشريعات تنظم عمليات إطعام الحيوانات الضالة، ومنع الإطعام العشوائي في محيط المناطق السكنية، لما يسببه من زيادة تجمعات الكلاب بصورة تؤثر على الأمن والسلامة العامة.

وشدد الغنيمي على أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تفاقم الأزمة، سواء المتعلقة بضعف الرقابة أو نقص حملات الرعاية البيطرية والتعقيم، داعيًا إلى إعداد خطة متكاملة تشارك فيها الجهات التنفيذية والمحليات والطب البيطري، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي بشكل حضاري وآمن.