٥٠٠٠ متر .. محافظ القاهرة يعلن قرب انتهاء شلتر الكلاب الضالة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن العمل جارى للانتهاء من اقامة شلتر الكلاب الضالة فى أسرع وقت.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الشلتر سيقام بالتعاون بين المحافظة، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة ٥٠٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، من أجل توفير مكان لايواء الكلاب الضالة، يدار بطريقة علمية، بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان كعنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة.

كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات الأهلية،و مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بقضايا الرفق بالحيوان فى ادارة المأوى وتقديم الرعاية للكلاب.