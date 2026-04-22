بعد تعرضه لحادث سير.. جنازة مهيبة لرئيس الوحدة المحلية لقرية أم القصور بأسيوط

شيع المئات من الأهالي والمواطنين، مساء اليوم الأربعاء، جنازة عامر عبد العواض رئيس قرية أم القصور بمركز منفلوط، والذي لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث سير أثناء تأدية مهام عمله.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وزملائه وأهالي منفلوط والمراكز المجاورة، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرته، أثناء دفن الجثمان بمقابر العائلة بمركز منفلوط.

وفي سياق سابق، كان اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، قد تفقد حالته الصحية إثر اصابته، ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط والدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور سعيد متولي نائب المدير لشئون الإصابات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، فضلاً عن أسرة المصاب.

واطمأن محافظ أسيوط على الحالة الصحية لرئيس القرية، وتابع عن كثب مستوى الخدمات الطبية المقدمة له، موجهاً بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالته لحين تماثله للشفاء، مشيداً بما يبذله من جهود مخلصة في أداء عمله وخدمة المواطنين.

من جانبها، أعربت أسرة رئيس القرية عن تقديرها لهذه الزيارة الإنسانية، مؤكدين أنها تعكس اهتمام المحافظ بالعاملين بالجهاز التنفيذي وحرصه على تقديم الدعم الكامل لهم في مختلف الظروف.