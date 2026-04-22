إلهام أبو الفتح
محافظات

زراعة أسيوط تستقبل وفدًا ألمانيًا لبحث تطوير الحيازات والابتكار الزراعي

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم المحافظة لصغار المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، من خلال توفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وتعزيز فرص زيادة دخولهم، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

يأتي ذلك بالتزامن مع استقبال مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، وفدًا مشتركًا من ممثلي الحكومة والسفارة الألمانية، بمشاركة الدكتور يوسف خميس ممثل قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووفد مشروع الابتكار الزراعي التابع لهيئة المعونة الألمانية (GIZ) برئاسة شتيفين شميت، مدير المشروع، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء مناقشة ملف “توحيد الحيازات الزراعية”، كأحد المحاور الرئيسية التي يعمل عليها مشروع الابتكار الزراعي، والذي يستهدف تعزيز قدرات صغار المزارعين في زراعة بعض المحاصيل، ورفع القيمة المضافة لها، إلى جانب تدريبهم على آليات التسويق والتعامل مع الأسواق المحلية والعالمية، وطرق التعاقد الحديثة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، والمهندس حمدي خليل مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد نبيل نائب مدير المشروع، والدكتور ألبير عزت مدير مكتب الهيئة بالمنيا وأسيوط.

وعلى هامش الزيارة، توجه الوفد إلى قرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم، حيث تم تفقد حقل مزروع بالقمح على مساحة 4.5 فدان، قامت بزراعته 21 سيدة ضمن أنشطة جمعية “بادر”، بمشاركة المهندس همام علي مدير الإدارة الزراعية بساحل سليم، وعلي عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الجمعية.

واستمع الحضور إلى قصص نجاح السيدات وتجاربهن في تنفيذ المشروع، وسط إشادة من ممثلي الجانب الألماني، كما عُقدت حلقة نقاشية لعرض أبرز التحديات التي واجهتهن وسبل التغلب عليها، إلى جانب اجتماع تنسيقي مع قيادات مديرية الزراعة وإدارة التعاون الدولي والإرشاد الزراعي، لبحث متطلبات المرحلة المقبلة من المشروع وآليات التوسع في تطبيقه داخل المحافظة.

