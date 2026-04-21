قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تسريع تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

إيهاب عمر

شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على ضرورة دفع وتيرة العمل بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، نظرًا لأهمية هذه الملفات في دعم خطط التنمية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المراكز والأحياء بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، وعلي عبد الله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة والمشرف على المراكز التكنولوجية، ومحمد جمال مدير منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة الإلكترونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع تقديم التيسيرات اللازمة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين.

ووجه اللواء محمد علوان بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز، وسرعة فحص الطلبات المتبقية، خاصة المستوفاة للشروط القانونية، مع إزالة أي معوقات إدارية أو فنية، فضلًا عن تعزيز التواجد الميداني وتكثيف حملات طرق الأبواب بالقرى والنجوع لرفع الوعي وتسريع الإجراءات.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لرصد أي تعديات أو مخالفات والتعامل الفوري معها، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي حالات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

أسيوط محافظ أسيوط تقنين أراضي أملاك الدولة مخالفات البناء المراكز التكنولوجية منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

معاشات مايو 2026

هاني شاكر

الدواجن

خالد منتصر وضياء العوضي

اسعار الذهب اليوم

صلاة الحاجة

ترشيحاتنا

طريقة عمل البسبوسة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

د. ريهام العادلي

أحمد نجم

كريمة أبو العينين

مصطفى الشيمي

المزيد