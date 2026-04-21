محافظ أسيوط: تسريع تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على ضرورة دفع وتيرة العمل بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، نظرًا لأهمية هذه الملفات في دعم خطط التنمية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المراكز والأحياء بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، وعلي عبد الله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة والمشرف على المراكز التكنولوجية، ومحمد جمال مدير منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة الإلكترونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع تقديم التيسيرات اللازمة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين.

ووجه اللواء محمد علوان بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز، وسرعة فحص الطلبات المتبقية، خاصة المستوفاة للشروط القانونية، مع إزالة أي معوقات إدارية أو فنية، فضلًا عن تعزيز التواجد الميداني وتكثيف حملات طرق الأبواب بالقرى والنجوع لرفع الوعي وتسريع الإجراءات.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لرصد أي تعديات أو مخالفات والتعامل الفوري معها، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي حالات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.