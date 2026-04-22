أسيوط .. الشباب والرياضة تنفذ معسكرات وبرامج تدريبية بالمراكز

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الأنشطة المجتمعية والكشفية في إعداد جيل من الشباب الواعد القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى دورها في ترسيخ قيم الانضباط والتعاون والعمل الجماعي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ سلسلة من الأنشطة والمعسكرات الكشفية ضمن خطة النشاط للعام المالي 2025/2026، من خلال الإدارة العامة للشباب، بهدف تنمية مهارات قادة الجوالة والجوالات وصقل قدراتهم القيادية، بمشاركة واسعة من فرق الجوالة بمراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية.

وأشار إلى تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتنمية مهارات قادة الجوالة بالمخيم الكشفي الدائم بنزلة عبد اللاه، بمشاركة فرق من إدارات الغنايم والفتح وأبنوب وساحل سليم وصدفا وأبوتيج، حيث تضمن البرنامج تدريبات متنوعة شملت تقاليد رفع العلم، والتعريف بنشأة الحركة الكشفية، وأساليب تحديد الاتجاهات باستخدام الشمس والقمر والنجوم، إلى جانب التدريب على استخدام تقنيات GPS، وذلك تحت إشراف الدكتور عمر عبد الحميد، مدير إدارة الجوالة بجامعة أسيوط.

وفي سياق متصل، لفت المحافظ إلى تنظيم مركز شباب ببلاو التابع لإدارة شباب ديروط معسكرًا كشفيًا تضمن تدريبات عملية على نصب الخيام والتعرف على أنواع النيران واستخداماتها، بما يعزز مهارات الاعتماد على النفس والعمل الجماعي، إلى جانب غرس قيم التعاون والانضباط بين المشاركين.

كما نظمت إدارة شباب القوصية معسكرًا لتنمية مهارات الجوالات بمركز التنمية الشبابية بالقوصية، تضمن برامج تدريبية متنوعة جمعت بين الجانبين النظري والعملي، شملت مهارات التخييم والطهي الخلوي واستخدام العصا الكشفية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المشاركات بأنفسهن وتأهيلهن للمشاركة في الفعاليات الكشفية المختلفة.

وأضاف المحافظ أنه في إطار الأنشطة الخلوية، نظم مركز التنمية الشبابية بساحل سليم رحلة خلوية إلى محمية الوادي الأسيوطي، بمشاركة عدد من الجوالات، بهدف استثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي، وتنمية مهارات التخييم وحياة الخلاء، إلى جانب دعم روح الانتماء وتشجيع السياحة الداخلية.