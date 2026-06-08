برلماني: أؤيد دعم نقدي مرن مرتبط بالأسعار ويستهدف الفئات الأكثر احتياجًا

أعلن النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، تأييده لفكرة تحويل منظومة الدعم إلى دعم نقدي بدلًا من الدعم العيني، مشيرا إلى أن هذا التوجه يمنح المواطنين حرية أكبر في تلبية احتياجاتهم وفقًا لظروفهم المعيشية.

وقال أحمد الجبيلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن قيمة الدعم النقدي ينبغي أن تكون مرتبطة بتغيرات أسعار السلع في السوق، بما يضمن قدرة المستفيدين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح الجبيلي أن الدعم يجب أن يتم تعديله صعودًا أو هبوطًا تبعًا لتحركات الأسعار، بحيث يرتفع في حال زيادة الأسعار، وينخفض إذا تراجعت.

الفئات المستحقة للدعم

وأشار إلى أن هناك أهمية تحديد الفئات المستحقة للدعم بشكل دقيق، بحيث يوجه إلى من لا يمتلكون دخلًا أو محدودي الدخل، إلى جانب بعض الفئات الأولى بالرعاية مثل الأرامل.