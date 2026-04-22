محافظ أسيوط: توريد 7191 طن قمح حتى الآن وتيسيرات شاملة لدعم المزارعين

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، موضحًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ نحو 7191 طنًا، جرى استلامها عبر 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 221 ألف طن.

وأشار المحافظ إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 204 آلاف و932 فدانًا، فيما تم حصاد نحو 6100 فدان حتى الآن.

وأكد أن الدولة سخرت جميع إمكانياتها لضمان نجاح موسم التوريد، من خلال تجهيز نقاط الاستلام وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، إلى جانب صرف مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة، وفقًا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع التشديد على تبسيط الإجراءات وضمان جودة الأقماح الموردة، دعمًا للفلاح المصري وتعزيزًا للأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة تعمل على تقديم الدعم الكامل للمزارعين عبر التنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أي عقبات، بما يضمن انتظام استلام المحصول وسلاسة إجراءات تداوله وتسويقه.

وفيما يتعلق بتوزيع الكميات الموردة، أشار إلى توريد 23 طنًا و500 كجم إلى البنك الزراعي المصري، و5032 طنًا و535 كجم إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 2135 طنًا و126 كجم إلى شون الشركة المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب.

ودعا محافظ أسيوط المزارعين إلى مواصلة توريد القمح إلى المواقع المعتمدة، والاستفادة من الأسعار المجزية والخدمات المقدمة، بما يدعم المخزون الاستراتيجي للدولة ويعزز الأمن الغذائي.

كما لفت إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بعمليات التوريد، عبر الأرقام: (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).