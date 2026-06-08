برلماني: تعثر تسوية مخالفات البناء يطال ملايين المواطنين

أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن عدد مخالفات البناء في مصر يتجاوز 5 ملايين مخالفة، بينما لم يتم التصالح إلا في نحو 1.7 مليون حالة فقط.

وقال أيمن الصفتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن أكثر من 3 ملايين مواطن ما زالوا يواجهون صعوبات في إنهاء إجراءات التصالح وفق قانون 2023؛ بسبب شروط وتعقيدات متعددة، مثل قيود المناطق الأثرية، ونهر النيل، وبعض الاشتراطات الإنشائية.

تقنين الأوضاع القانونية لمخالفي البناء

وأشار إلى أن هذه العراقيل أدت إلى تعطل مصالح عدد كبير من المواطنين، رغم رغبتهم في تقنين أوضاعهم القانونية.