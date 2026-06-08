أسامة كبير: حرب إيران وإسرائيل قد تستمر 5 سنوات.. ولا مفر من الوحدة العربية

علق اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير العسكري، أن الضربة الإيرانية على إسرائيل كانت عادية وبدون استراتيجية، موضحًا أن ضربة إيران على إسرائيل لم يكن هدفها تحقيق إصابة مؤكدة.

وقال أسامة كبير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتى»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك أزمات اقتصادية كبيرة في إيران، مضيفا: «ضربة إيران ليست فشنك، ولكن اختبار بالونة قوة، وعند المقارنة بين الضربة الإيرانية والإسرائيلية؛ تبدو أن الضربات الإسرائيلية أكثر تأثيرًا من الإيرانية".

وتابع: "إسرائيل لولا دعم أمريكا ما كانت تحارب في غزة أكثر من شهرين، ولم تكن تصل للحرب مع إيران، ولكنها تحصل على دعم استخباراتي وأسلحة وذخيرة وغيرها، بالإضافة إلى أن إسرائيل قد تؤثر على أمريكا، ولكن القرار الرئيسي في يد أمريكا.

وأشار أسامة كبير إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع من المستبعد أن يقوم بشن هجمات على لبنان؛ لأن هناك مشاكل كبيرة داخل المحافظات السورية، موضحًا أن هناك “نظام شرق أوسط جديد” تديره إسرائيل.

واستطرد: كما أن الحرب إيرانية إسرائيلية أمريكية، والكل له خسائر، ولكن الحرب أجنبية والخسائر عربية، والحرب طريقها طويل وقد تستغرق 5 سنوات على الأقل لوقف إطلاق النار.

وأردف: يجب التعلم من الدرس وإنشاء وحدة بين الدول العربية، ويجب ملء الفراغ الذي سيحدث بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ومصر والسعودية ستعلبان دورا كبيرا في ملء هذا الفراغ.

