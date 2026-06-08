صاحبة شقة التمكين المدمرة: طليقي حرم بنتي من الثانوية العامة رغم تفوقها.. فيديو

كشفت السيدة نعمة صاحبة واقعة "شقة التمكين المدمرة" بكفر الشيخ، تفاصيل صدمتها بعد دخول الشقة، مؤكدة أنها فوجئت بتحولها إلى ما يشبه "كوم تراب" نتيجة التلفيات الواسعة التي لحقت بها.

وخلال استضافتها ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل المذاع على قناة صدى البلد 2، قالت الأم إن ابنتها كانت من الطالبات المتفوقات، وحصلت على مجموع يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة، مضيفة: "نوال كانت شاطرة جدًا ودماغها نضيفة ونفسها تطلع حاجة كبيرة، لكن أبوها كان له رأي تاني".

وأضافت أن الأسرة تقدمت بالفعل بأوراق نوال للثانوية العامة، إلا أن والدها تراجع عن قراره وسحب الملف، قائلة: "قدمنا لها في الثانوي، وبعدها راح ساحب الملف ودخلها تجارة عشان قال أسهل ومش هتكلفه مصاريف".

وأوضحت أن نوال كانت تعمل في صيدلية إلى جانب دراستها، مؤكدة: "كانت تروح الشغل الصبح، وبعدها المدرسة، وترجع تاني الصيدلية، ومع كل ده جابت 97%".

وتابعت أن الأب رفض بعد ذلك التحاق ابنته بالجامعة رغم تفوقها، موضحة أنه قال: "ما عيشتش ولا كلت لما أقف جنبها.. دي ما وقفتش جنبي".

كما كشفت الأم عن مساهمة ابنتها في مصروفات الأسرة، قائلة: "نوال ساعدت في تشطيب الشقة من شغلها، وقلعت حلقها الذهب وادته لأبوها عشان يسدد جمعية".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أبناءها لا يكرهون والدهم، مضيفة: "عيالي مبيكرهوش أبوهم.. مفيش حد بيكره أبوه، لكن عيالي بيخافوا منه جدًا".