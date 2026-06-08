المصري يحجز مقعده في كأس السوبر المحلي بعد التتويج بكأس عاصمة مصر

ضمن النادي المصري البورسعيدي المشاركة رسميًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المحلي؛ بعدما توج بلقب كأس عاصمة مصر عقب فوزه، اليوم الإثنين، على إنبي في المباراة النهائية.

وأصبح المصري ثالث الأندية المتأهلة إلى البطولة، لينضم إلى الزمالك بطل الدوري الممتاز، وبيراميدز بطل كأس مصر، بينما يتبقى مقعد أخير سيتم حسمه عبر نظام "الكارت الذهبي".

وجاء تأهل الفريق البورسعيدي؛ بعد تتويجه بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، إثر تحقيقه فوزًا مستحقًا على إنبي بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد السويس.

وقدم المصري أداءً قويًا خلال اللقاء، لينجح في حسم اللقب عن جدارة، ويختتم موسمه بأفضل صورة ممكنة، إلى جانب ضمان التواجد في بطولة كأس السوبر المحلي بالموسم المقبل.