البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنّ قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات إلى الوراء، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي دمر 13000 هدف في إيران منذ بدء العمليات القتالية، مضيفة في تصريحات لوكالة بلومبرج: "لا نستهدف المدنيين".

وقالت ليفيت: إن وزارة الحرب الأمريكية دمرت صواريخ إيران الباليستية، وهدمت منشآت إنتاجها، وحققت كل الأهداف التي حدّدت في إطار عملية “الغضب الملحمي”.