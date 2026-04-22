البيت الأبيض: دمرنا 13,000 هدف في ‎إيران .. وعملية الغضب الملحمي نجحت

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي دمر 13,000 هدف في إيران منذ بدء العمليات القتالية مضيفة في تصريحات لوكالة بلومبرج "لا نستهدف المدنيين".

وقالت ليفيت إن وزارة الحرب الأمريكية، دمرت صواريخ إيران الباليستية وهدمت منشآت إنتاجها، وحققت كافة الأهداف التي حدّدت في إطار عملية الغضب الملحمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد، أمس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وسط جهود حثيثة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وبعد ساعات من إعلانه أنه «يتوقع استئناف القصف»، تبنّى الرئيس الأمريكي لهجة مختلفة تمامًا في منشور جديد على منصته «تروث سوشيال»، قائلًا إنه سيمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم المفاوضين الإيرانيين مقترحًا للسلام.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي تم فيه تعليق زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس المرتقبة إلى إسلام آباد، حيث تم التأجيل بعد فشل طهران في الرد على أحدث المواقف التفاوضية الأمريكية، بحسب وكالة «رويترز».