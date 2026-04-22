رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع إلى 90.70 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، على الرغم من إعلان واشنطن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام وبقاء مضيق هرمز مغلقًا فعليًا.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.70 دولارًا للبرميل، وارتفعت 59 سنتًا، أو 0.7%، لتصل إلى 90.26 دولارًا عند الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش.

وكان العقد القياسي قد ارتفع بنسبة 2.8% أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران ، قبل ساعات من موعد انتهائه، للسماح للبلدين بمواصلة محادثات السلام لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وألحقت أضرارًا بالاقتصاد العالمي.

بدا إعلان ترامب أحادي الجانب، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إيران، أو إسرائيل، ستوافق على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين.

كما صرّح ترامب بأنه سيواصل حصار البحرية الأمريكية للموانئ والسواحل الإيرانية، وهو ما وصفه القادة الإيرانيون بأنه عمل حربي.