كبار قادة الأمم المتحدة يُرحّبون بإعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

صرح رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحفيين بأن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن "عملية معقدة"، وأنه من المهم السماح "باستمرارية" هذه العملية، وذلك في معرض ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جروسي: "أعتقد أنه من المهم للغاية إتاحة فرصة للسلام"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

كما حذّر جروسي، المرشح حاليًا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، كلا الجانبين من ضرورة أن يشمل أي اتفاق سلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ البداية لفرض الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الإعلان الأمريكي سيخلق "مساحة حاسمة للدبلوماسية وبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة"، وفقًا لما صرح به المتحدث باسمه.

يقول المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "نشجع جميع الأطراف على البناء على هذا الزخم، والامتناع عن أي أعمال قد تقوض وقف إطلاق النار، والانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام ودائم".

ويضيف دوجاريك أن الأمين العام "يدعم بشكل كامل" جهود باكستان لتيسير المحادثات الأمريكية الإيرانية، ويأمل أن "تساهم هذه الجهود في تهيئة الظروف المواتية لحل شامل ودائم للنزاع".