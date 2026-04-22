مقر خاتم الأنبياء: جاهزون وأيدينا على الزناد وسنضرب أمريكا والكيان الصهيوني بقوة

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، إن إيران تتمتع بالجاهزية الكاملة ويدها على الزناد في ضوء التهديدات الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قائلا: "سنضرب أمريكا والكيان الصهيوني بقوة ردًا على أي اعتداء".

وفي سياق آخر، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن البحرية الأمريكية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية وفي غضون أيام ستمتلئ مخازن جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة.

وأوضح بسينت في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس" أن تقييد التجارة البحرية لإيران يستهدف "شرايين الإيرادات الأساسية للنظام"، مؤكداً أن وزارة الخزانة ستواصل تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضمن إطار "الغضب الاقتصادي" لتقويض قدرة طهران بشكل منهجي على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.