تطور مهم.. السفير الأمريكي لدى تل أبيب يشارك في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية

أفاد مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN بأن سفير واشنطن لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيكون ضمن الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات المباشرة المقبلة بين إسرائيل ولبنان.

وسيشارك وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مجدداً في المحادثات، إلى جانب السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشيل عيسى، ومستشار وزارة الخارجية، مايكل نيدهام.

وسيمثل إسرائيل ولبنان سفيريهما لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر وندى حمادة معوض، على التوالي.

وتمثل هذه المحادثات، المقرر عقدها غدًا الخميس في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، الجولة الثانية من المباحثات على مستوى السفراء خلال أسبوعين، وتأتي هذه المحادثات في ظل هدنة هشة استمرت عشرة أيام في لبنان.

ووفقاً لمسئول الخارجية الأمريكية، سيجري هاكابي "مشاورات دورية مع قيادة وزارة الخارجية والشركاء من مختلف الوكالات، بما في ذلك مناقشات حول القضايا الإقليمية" خلال فترة وجوده في واشنطن العاصمة.