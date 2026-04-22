ترامب: إيران تخسر 500 مليون دولار يوميًا.. وأسطولها البحري غارق وقواتها الجوية مُدمّرة

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، هجومًا على صحيفة «وول ستريت جورنال» بسبب بعض التقارير المتعلقة بالحرب ضد إيران.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» قائلًا: «هناك أحمق في هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال يعتقد أنني وقعت ضحية خدعة. إيران بالتأكيد لا تعتقد ذلك!».

وأضاف ترامب: «مضيق هرمز مغلق وتسيطر عليه الولايات المتحدة سيطرة كاملة، وهم يخسرون 500 مليون دولار يوميًا بسبب ذلك، أسطولهم البحري بأكمله غارق في قاع البحر، وقواتهم الجوية مدمرة، وبلادهم في كارثة اقتصادية».

وأكد الرئيس الأمريكي قائلًا: «لقد ضلّت صحيفة وول ستريت جورنال طريقها».

وأعلن ترامب من جانب واحد، أمس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وسط جهود حثيثة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وبعد ساعات من إعلانه أنه «يتوقع استئناف القصف»، تبنّى الرئيس الأمريكي لهجة مختلفة تمامًا في منشور جديد على منصته «تروث سوشيال»، قائلًا إنه سيمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم المفاوضين الإيرانيين مقترحًا للسلام.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي تم فيه تعليق زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس المرتقبة إلى إسلام آباد، حيث تم التأجيل بعد فشل طهران في الرد على أحدث المواقف التفاوضية الأمريكية، بحسب وكالة «رويترز».