خالد الجندي يكشف عن آية تؤكد أن الظلم سبب الهلاك بعد الإمهال الإلهي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قوله تعالى: «وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدًا» يحمل دلالة واضحة على أن هلاك الأمم لا يحدث فجأة أو بلا سبب، وإنما يأتي نتيجة تراكم الظلم بعد الإمهال والإنذار.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة الناس "dmc"، اليوم الاربعاء، أن الآية تكشف سنة إلهية ثابتة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فيمنح الفرص للتوبة والإصلاح، لكن إذا استمر الظلم دون رجوع، يأتي الأخذ في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر.

وأضاف أن استخدام اسم الإشارة “تلك” يربط بين الماضي والحاضر، ويؤكد أن ما جرى للأمم السابقة هو قانون متكرر في التاريخ الإنساني، وليس حادثة منفصلة.

وأشار إلى أن الآية تبين أن مظاهر القوة المادية والعمران لا تمنع الهلاك إذا غاب العدل وانتشر الفساد، مؤكدًا أن سنن الله في الكون قائمة على الجزاء المرتبط بالأفعال، وأن لكل أمة موعدًا إذا تجاوزت حدود الظلم والإفساد.



