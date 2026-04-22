الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خالد الجندي يفصل الفوارق البيانية بين مصطلحي القرية والمدينة في النص القرآني

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" اليوم الأربعاء، أن استخدام القرآن الكريم للفظي "القرية" و"المدينة" يحمل دلالات سلوكية وأخلاقية عميقة تتجاوز المعنى اللغوي المباشر.
وأشار إلى أن كلمة "قرية" مشتقة لغوياً من "القِرى"، وهو ما يُعد للضيف من طعام وإكرام، حيث يُفترض بالقرية أن تضم كل ما يحتاجه الزائر من أمن ورفقة وضيافة، وهو ما يفسر استنكار القرآن للؤم أهل القرية في سورة الكهف الذين رفضوا ضيافة موسى والخضر عليهما السلام رغم كونه حقاً مشروعاً.

وأكد الجندي أن المتأمل في النص القرآني يجد لمسة بيانية واضحة، حيث يقترن لفظ "القرية" غالباً بسياقات الظلم، أو الكفر، أو الاعتداء، أو الهلاك كما في قوله تعالى "وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا".
فعلى سبيل المثال، يذكر القرآن "أصحاب القرية" في سورة يس في سياق التكذيب والعناد للمرسلين، بينما حين يظهر نموذج الإيمان والإصلاح في الشخص الذي جاء ليدعم الرسل، يتحول الوصف إلى "وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى"، ليدلل لفظ المدينة هنا على الراحة، والتوحيد، والعدل.

كما لفت إلى نموذج آخر من سورة الكهف، حيث وُصفت الجماعة التي منعت الضيافة بـ "أهل قرية" دلالة على لؤمهم وضياع الحقوق عندهم وغياب العدل.


ولكن عند الحديث عن الجدار وحفظ حقوق اليتامى، استخدم القرآن لفظ "المدينة" في قوله "فكان لغلامين يتيمين في المدينة"، مما يعكس ارتباط هذا اللفظ بوجود الخير والصلاح والحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للأفراد.

ويعتبر الجندي أن هذا الانتقال اللفظي يعكس خصوصية وتذوقاً بيانياً عالياً في النص القرآني يربط بين المصطلح والحالة الإيمانية والاجتماعية للمجتمع.

وأشار إلى أن اختيار الألفاظ في القرآن الكريم ليس عشوائياً، بل يحمل دلالات اجتماعية وأخلاقية دقيقة، تماماً كما يفرق القرآن في استخدامه بين "السنة" التي تأتي غالباً في سياق الشدة والجدب، و"العام" الذي يرتبط بالرخاء واليسر والخير الوفير.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

مناسك العمرة

هل يجوز أداء العمرة عن شخص حي غير قادر؟.. أمين الفتوى يجيب

الجلسة الثالثة بمؤتمر الدعوة

الجلسة الثالثة بمؤتمر الدعوة تؤكد شمولية بناء الإنسان في الإسلام في جميع أطوار حياته

الجلسة الثانية بمؤتمر الدعوة الإسلامية

الجلسة الثانية بمؤتمر الدعوة الإسلامية تؤكد أهمية تطبيق الهدي النبوي في بناء الإنسان

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد