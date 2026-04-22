إنجاز طبي بمستشفى الزهراء الجامعي.. جراحة نادرة بالمنظار لمريض يعاني من متلازمة برادر ويلي

نجح فريق طبي متميز من كلية طب بنات الأزهر بمستشفى الزهراء الجامعي في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لتحويل مسار الجهاز الهضمي باستخدام المنظار لمريض يعاني من متلازمة "برادر ويلي". 

وتعتبر هذه المتلازمة اضطراباً جينياً نادراً يتسبب في سمنة مفرطة ناتجة عن شهية مفتوحة لا تنقطع، مما يشكل تحدياً طبياً كبيراً في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وتكمن ندرة هذه الحالة في الخلل الكروموسومي الذي يؤدي إلى ضعف عضلي عام وحالة من الجوع الدائم والشهية المفرطة، وهو ما ينعكس سلباً على الوظائف الحيوية للجسم نتيجة زيادة الوزن غير المسيطر عليها.

استعان الفريق الطبي بتقنيات المنظار المتقدمة في إجراء الجراحة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليل الوقت الزمني للعملية وتسريع وتيرة الاستشفاء للمريض.


وأكد الفريق الطبي استقرار الحالة الصحية العامة للمريض عقب الجراحة، مشيراً إلى أن التدخل الجراحي يهدف إلى وقف الزيادة المستمرة في الوزن وتخفيف الضغط على الوظائف الحيوية. 

ويعد هذا النجاح الطبي إضافة نوعية لسجل مستشفيات جامعة الأزهر في مجال الجراحات المتقدمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لعلاج الأمراض والاضطرابات الجينية المعقدة.
 

جامعة الأزهر مستشفى الزهراء جراحة المنظار برادر ويلي السمنة المفرطة إنجاز طبي تحويل المسار

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

