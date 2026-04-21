الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: العلماء لا يأتيهم الناس إلا في أوقات الشدائد.. وواجبنا الوفاء لهم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إننا بحاجة ماسة إلى كلمة وفاء في حق مشايخنا الذين يعملون في أصعب الظروف، ويتحملون الشحن النفسي ضد التدين في العالم كله، في وقت يموج فيه العالم بدعوات غريبة ما بين الإلحاد والانحراف، إلى جانب صراعات السوشيال ميديا، ومع ذلك يظل الشيخ الحقيقي صابرًا على الاتهامات والتشكيك والتجريح.

وأضاف الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن من واجب كل إنسان استفاد من هؤلاء العلماء، خاصة في شهر رمضان، أن يقدّم لهم كلمة تقدير واعتراف بفضلهم، موضحًا أن المساجد لولا هؤلاء ما كانت منارات للخير وساحة للطمأنينة لقلوب أنهكتها الهموم وبحثت عن الراحة وسماع الذكر الحكيم.

الشيخ خالد الجندي: واجبنا الوفاء والعرفان لعلمائنا الذين يتحملون هموم الناس

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن العلماء لا يأتيهم الناس إلا في أوقات الكرب والشدائد، قائلًا إن الداعية يتحول إلى موطن لهموم المجتمع، يستمع إلى مشاكل وصراعات وأسرار لم يكن يتمنى أن يسمعها، ويتحمل فوق ذلك مسؤوليات أخرى من حفظ القرآن وإتقان اللغة والوجود الدائم لخدمة الناس، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا كبيرًا.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن بعض الناس قد يسيء الظن حين لا يتمكن الداعية من الرد أو يكون غير متاح، معتبرين ذلك تكبرًا أو تقصيرًا، بينما الحقيقة أنهم يتحملون ضغوطًا كبيرة في صمت، داعيًا إلى تقدير هذه الجهود، ولو بكلمة طيبة تشعرهم بأن ما يقدمونه محل احترام وتقدير من المجتمع.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب
الذباب

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

