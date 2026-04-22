موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر .. تشهد محركات البحث، وعلى رأسها جوجل، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث من قبل المواطنين حول موعد أول أيام عيد الأضحى 2026، في ظل استعدادات المسلمين لإحياء شعائر الحج وذبح الأضاحي، إلى جانب معرفة توقيت وقفة عرفات التي تمثل الركن الأعظم من مناسك الحج، وهو ما يعكس اهتمامًا واسعًا بمتابعة التفاصيل الفلكية والرسمية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية الكبرى.

موعد وقفة عرفات 2026 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات من المقرر أن توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يتجمع فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء أهم أركان الحج، حيث يقفون للدعاء والتضرع، في مشهد إيماني مهيب يتكرر كل عام، ويُعد من أعظم الأيام في التقويم الإسلامي.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2026

بحسب التقديرات الفلكية، يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، والذي يُعرف بيوم النحر، حيث يبدأ المسلمون بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، وتستمر أيام العيد عبر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو من العام نفسه، لتستمر أجواء الاحتفال والعبادات خلال هذه الفترة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا لخريطة الإجازات الرسمية المعتمدة، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، تزامنًا مع وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم السبت 30 مايو 2026، ليصل إجمالي عدد أيام الإجازة إلى 5 أيام متتالية، يحصل خلالها العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ما يمنحهم فرصة للاحتفال وقضاء الوقت مع الأسرة.

ما هو يوم عرفة وأهميته الدينية

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، حيث يتوجه الحاج من منى إلى عرفات للوقوف بها حتى غروب الشمس، ويُطلق على هذا اليوم اسم يوم الوقفة الكبرى، لما يحمله من مكانة عظيمة في الإسلام، وقد ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم الحَجُّ عَرَفَةُ، وهو ما يبرز أهمية هذا اليوم في إتمام مناسك الحج.

ويُسمح للحجاج بالوقوف والدعاء في أي موقع داخل حدود مشعر عرفات، حيث يحرص الملايين على استغلال هذا اليوم في العبادة والدعاء والتقرب إلى الله، بينما يصومه غير الحجاج لما له من فضل كبير.

سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

تعددت الروايات حول سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، حيث تشير بعض الأقوال إلى أنه سُمِّي بذلك لأن آدم عليه السلام التقى حواء في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، فعرفها وعرفته، بينما تقول رواية أخرى إن جبريل عليه السلام عرَّف النبي إبراهيم بمناسك الحج في هذا الموضع، وكان يسأله هل عرفت فيجيب عرفت، ومن هنا جاءت التسمية.

وتُعد هاتان الروايتان من أكثر التفسيرات تداولًا وشيوعًا، إلى جانب رأي آخر يرجع التسمية إلى تعارف الناس واجتماعهم في هذا المكان خلال موسم الحج.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تتضمن أجندة العطلات الرسمية في مصر لعام 2026 عددًا من المناسبات التي يحصل خلالها العاملون على إجازات رسمية، وجاءت على النحو الآتي:

يوافق عيد العمال يوم 1 مايو 2026.

يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت 30 مايو 2026 إجازة رسمية ضمن عطلة عيد الأضحى.

يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو.

يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026 إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 إجازة عيد القوات المسلحة.

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026

تشير التقديرات إلى أن عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 يبلغ نحو 13 يومًا موزعة على مدار العام، وفقًا للمواعيد المعلنة في أجندة العطلات الرسمية، وهو ما يمنح الموظفين فترات راحة متباعدة تساهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة.