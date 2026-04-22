قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الدولة مش هتسيب المواطن فريسة لأي استغلال
المغرب والنمسا يؤكدان تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر .. تشهد محركات البحث، وعلى رأسها جوجل، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث من قبل المواطنين حول موعد أول أيام عيد الأضحى 2026، في ظل استعدادات المسلمين لإحياء شعائر الحج وذبح الأضاحي، إلى جانب معرفة توقيت وقفة عرفات التي تمثل الركن الأعظم من مناسك الحج، وهو ما يعكس اهتمامًا واسعًا بمتابعة التفاصيل الفلكية والرسمية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية الكبرى.

موعد وقفة عرفات 2026 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات من المقرر أن توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يتجمع فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء أهم أركان الحج، حيث يقفون للدعاء والتضرع، في مشهد إيماني مهيب يتكرر كل عام، ويُعد من أعظم الأيام في التقويم الإسلامي.

واقرأ أيضًا:

مصايف الإسكندرية: انخفاض نسب الإشغال في رابع أيام عيد الأضحى

موعد أول أيام عيد الأضحى 2026

بحسب التقديرات الفلكية، يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، والذي يُعرف بيوم النحر، حيث يبدأ المسلمون بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، وتستمر أيام العيد عبر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو من العام نفسه، لتستمر أجواء الاحتفال والعبادات خلال هذه الفترة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقًا لخريطة الإجازات الرسمية المعتمدة، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، تزامنًا مع وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم السبت 30 مايو 2026، ليصل إجمالي عدد أيام الإجازة إلى 5 أيام متتالية، يحصل خلالها العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ما يمنحهم فرصة للاحتفال وقضاء الوقت مع الأسرة.

تهنئة عيد الأضحى 2025

ما هو يوم عرفة وأهميته الدينية

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، حيث يتوجه الحاج من منى إلى عرفات للوقوف بها حتى غروب الشمس، ويُطلق على هذا اليوم اسم يوم الوقفة الكبرى، لما يحمله من مكانة عظيمة في الإسلام، وقد ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم الحَجُّ عَرَفَةُ، وهو ما يبرز أهمية هذا اليوم في إتمام مناسك الحج.

ويُسمح للحجاج بالوقوف والدعاء في أي موقع داخل حدود مشعر عرفات، حيث يحرص الملايين على استغلال هذا اليوم في العبادة والدعاء والتقرب إلى الله، بينما يصومه غير الحجاج لما له من فضل كبير.

سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

تعددت الروايات حول سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، حيث تشير بعض الأقوال إلى أنه سُمِّي بذلك لأن آدم عليه السلام التقى حواء في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، فعرفها وعرفته، بينما تقول رواية أخرى إن جبريل عليه السلام عرَّف النبي إبراهيم بمناسك الحج في هذا الموضع، وكان يسأله هل عرفت فيجيب عرفت، ومن هنا جاءت التسمية.

وتُعد هاتان الروايتان من أكثر التفسيرات تداولًا وشيوعًا، إلى جانب رأي آخر يرجع التسمية إلى تعارف الناس واجتماعهم في هذا المكان خلال موسم الحج.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تتضمن أجندة العطلات الرسمية في مصر لعام 2026 عددًا من المناسبات التي يحصل خلالها العاملون على إجازات رسمية، وجاءت على النحو الآتي:
يوافق عيد العمال يوم 1 مايو 2026.
يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.
يوم السبت 30 مايو 2026 إجازة رسمية ضمن عطلة عيد الأضحى.
يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رأس السنة الهجرية.
يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو.
يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026 إجازة المولد النبوي الشريف.
يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 إجازة عيد القوات المسلحة.

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026

تشير التقديرات إلى أن عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 يبلغ نحو 13 يومًا موزعة على مدار العام، وفقًا للمواعيد المعلنة في أجندة العطلات الرسمية، وهو ما يمنح الموظفين فترات راحة متباعدة تساهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

BMW 7

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

اورمان الشرقية

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

انتر لوك

بتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر الحوت بالشرقية

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد