موعد وقفة عرفات.. عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك 2026

يرغب الكثير من المسلمين في التعرف على عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى المبارك 2026، مع دخولنا شهر ذي القعدة، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد عيد الأضحى المبارك يأتي يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، والذي يعد من أهم الأعياد الدينية للمسلمين كونه يرتبط بموسم الحج، إذ يقف الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة على جبل عرفات وسط أجواء روحانية ومشهد مهيب تقشعر له الأبدان، لذا يزداد البحث عن الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى المبارك 2026 لكي يعيشوا هذه اللحظات العظيمة.

عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى المبارك 2026

يتحدد عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى المبارك 2026 على حسب غرة شهر ذي الحجة، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، إذ أنه يتبقى 37 يوما على حلول عيد الأضحى.

ويعد من المناسبات السعيدة التي ترتبط بذكرى طاعة سيدنا إبراهيم لله سبحانه وتعالى، حيث أمره رب العالمين أن يذبح ابنه، فأقدم على ذلك، ليجزيه رب العالمين بذبح عظيم بديلا عن إسماعيل، إذ جاء في قوله تعالى:« وفديناه بذبح عظيم».

متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2026؟

أجاب المعهد القومي عن سؤال متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2026؟ من خلال البيان الفلكي لشهر ذي الحجة، إذ أوضح أن غرة شهر ذي الحجة هذا العام توافق يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 على أن يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، ويؤدي المسلمون في العيد الكبير العديد من الشعائر مثل صلاة العيد، ذبح الأضاحي، زيارة الأهل والأحباب.

هل تم تأكيد موعد عيد الأضحى لعام 2026؟

لم يتم تأكيد موعد عيد الأضحى لعام 2026 حتى الآن، إذ ينتظر المسلمون إعلان دار الإفتاء موعد غرة شهر ذي الحجة في يوم 29 من ذي القعدة، لتحديد بداية شهر ذي الحجة، كونها الجهة المسؤولة عند تحديد بدايات الشهور الهجرية، ومن ثم يتم التحديد على أساسها موعد عيد الأضحى 2026.

موعد وقفة عرفات 2026

وعن موعد وقفة عرفات 2026، فيأتي كل عام في التاسع من شهر ذي الحجة، إذ ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية أن وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، والذي يعد من الأيام الروحانية في الدين الإسلامي، إذ يؤدي الحجاج فريضة الحج، ثم يليه اليوم التالي موعد عيد الأضحى المبارك.