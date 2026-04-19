الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار أضاحي عيد الأضحى 2026 تبدأ من 70 ألف جنيه

أسعار أضاحي عيد الأضحى 2026 تبدأ من 70 ألف جنيه
أسعار أضاحي عيد الأضحى 2026 تبدأ من 70 ألف جنيه
عبد الفتاح تركي

أسعار الأضاحي 2026 تبدأ من 70 ألف جنيه .. تشهد أسواق الماشية في مصر حالة من النشاط المبكر مع اقتراب موسم عيد الأضحى 2026، حيث يفصلنا نحو 37 يومًا فقط عن الاحتفالات، ما دفع العاملين في قطاع اللحوم والثروة الحيوانية إلى بدء الاستعدادات المكثفة للموسم، مع الإعلان عن أسعار الأضاحي وفتح باب الحجز أمام المواطنين الراغبين في شراء الأضحية مبكرًا لتفادي ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب.

أسعار الماشية اليوم في الأسواق

تشير المؤشرات الحالية إلى استقرار نسبي في أسعار الماشية بمختلف أنواعها، مع اختلاف الأسعار وفقًا لعمر الحيوان ووزنه ونوعه، وهو ما يحدد القيمة النهائية للأضحية التي يقبل عليها المواطنون خلال هذه الفترة من العام.

سعر العجول البقري 2026

فيما يتعلق بأسعار العجول البقري، تراوح سعر كيلو اللحم القائم بين 200 و220 جنيهًا، ويختلف سعر الأضحية حسب عمر ووزن الماشية، حيث يبدأ سعر العجل الذي يزن نحو 350 كيلو من 70 ألف جنيه، ويصل إلى 77 ألف جنيه، وهو ما يجعله من الخيارات الأكثر طلبًا بين المواطنين الراغبين في شراء أضحية كبيرة.

سعر اللحوم الجاموسي

أما أسعار اللحوم الجاموسي القائم فقد سجلت مستويات تتراوح بين 155 و175 جنيهًا للكيلو، وتختلف قيمة الأضحية وفقًا لعمر الجاموسة وحالتها، حيث يحرص المشترون على اختيار الأضاحي ذات الجودة العالية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

أسعار الخرفان البلدي 2026

بالنسبة لأسعار اللحم الضأن البلدي القائم، فقد تراوحت بين 200 و250 جنيهًا للكيلو، وهو ما انعكس على سعر الخروف البلدي، حيث يتراوح سعر الخروف بوزن 45 كيلو بين 9 آلاف جنيه و11250 جنيهًا، مع اختلاف السعر حسب الحالة العامة للخروف وعمره.

أسعار الخرفان البرقي

سجلت أسعار الخرفان البرقي القائم مستويات تتراوح بين 220 و280 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من خروف لآخر حسب العمر والحجم، حيث يعد الخروف البرقي من الأنواع المميزة التي يفضلها عدد كبير من المواطنين خلال موسم الأضاحي.

أسعار الماعز في موسم الأضاحي

تراوحت أسعار الماعز القائم بين 250 و260 جنيهًا للكيلو، وتختلف أسعار أضحية الماعز حسب النوع والعمر، وقد شهدت هذه الفئة إقبالًا ملحوظًا خلال الموسم الماضي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي الأخرى، ما دفع بعض المواطنين إلى الاتجاه نحو الماعز كخيار بديل.

أسعار الجمال في الأسواق

أما أسعار لحوم الجمال القائم فتبدأ من 150 جنيهًا وتصل إلى 250 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر حسب عمر الجمل ونوعه، وتتميز أضاحي الجمال بأنها تُباع في الأسواق بنظام المزاد العلني، حيث يتم تقدير سعر الجمل بشكل إجمالي دون الاعتماد على الوزن، على عكس باقي أنواع الأضاحي التي يتم تحديد سعرها وفقًا لوزنها الفعلي.

استعدادات الأسواق لموسم عيد الأضحى 2026

تشهد الأسواق حالة من الاستعداد المكثف لاستقبال موسم الأضاحي، مع زيادة المعروض من الماشية بمختلف أنواعها، إلى جانب طرح تسهيلات في الحجز المبكر، وهو ما يساعد المواطنين على اختيار الأضحية المناسبة وفقًا لميزانياتهم قبل ذروة الطلب.

كما يحرص التجار والمربون على توفير خيارات متعددة من الأضاحي لتلبية احتياجات مختلف الفئات، في ظل توقعات بزيادة الإقبال خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

وتبقى أسعار الأضاحي خاضعة لعدة عوامل رئيسية، من بينها تكلفة الأعلاف، وحجم المعروض، ومستويات الطلب في السوق، وهو ما يجعل المتابعة المستمرة للأسعار أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء خلال الفترة الحالية.

أسعار الأضاحي أسعار الأضاحي 2026 سعر العجل البقري 2026 أسعار الخرفان اليوم سعر كيلو اللحم القائم أسعار الماشية في مصر سعر الخروف البلدي 2026 أسعار الماعز اليوم أسعار الجمال في مصر حجز أضحية عيد الأضحى سوق الماشية اليوم

