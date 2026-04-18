أسعار الأضاحي 2026 قبل العيد .. الخراف والعجول بالتفصيل

أسعار الأضاحي 2026 قبل العيد .. تشهد أسواق الماشية في مصر حالة من النشاط الملحوظ مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026، إذ تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار الأضاحي وأنواعها المختلفة، في ظل الاستعدادات المبكرة التي بدأت فعليًا سواء من جانب الأسر أو التجار، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق والمزارع خلال الفترة الحالية.

أسعار الأضاحي قائم 2026 في الأسواق

تعكس المؤشرات الحالية داخل أسواق الجملة والمزارع استقرارا نسبيا في أسعار الأضاحي حتى الآن، مع وجود تفاوت طبيعي في الأسعار وفقا لنوع الأضحية وجودتها ووزنها، حيث يحرص المشترون على اختيار الأنسب من حيث السعر والحالة الصحية، تزامنًا مع زيادة الطلب التدريجي مع اقتراب موعد العيد.

أسعار الخراف 2026 في مصر

سجلت أسعار الخراف مستويات متفاوتة وفقًا لنوع السلالة، حيث يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف البرقي بين 220 و250 جنيها، بينما يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف الضأن البلدي بين 200 و220 جنيها، وهي مستويات تعكس اختلاف الجودة ومصدر التربية.

ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 7.000 جنيه فصاعدا وفقا للوزن، حيث يختلف السعر النهائي حسب حجم الخروف وحالته الصحية، وهو ما يجعل عملية الاختيار تعتمد على عدة عوامل بجانب السعر.

أسعار العجول 2026 قبل عيد الأضحى

بالنسبة للعجول، يبدأ سعر الكيلو القائم من العجل البقري من 170 جنيها ويصل إلى 195 جنيها للأنواع الممتازة، وهو ما يعكس تفاوتا في الأسعار حسب الجودة ومستوى التغذية.

كما يبدأ سعر العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية من 45.000 جنيه تقريبا للأوزان المتوسطة، بينما يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموس بين 155 و175 جنيها، وهو ما يمنح خيارات متعددة للمشترين حسب القدرة الشرائية.

أسعار الماعز والجمال 2026

تشهد أسعار الماعز والجمال أيضًا اهتمامًا من جانب بعض المواطنين، حيث يتراوح سعر الكيلو القائم في الماعز بين 250 و260 جنيها، في حين يبدأ سعر الكيلو القائم في الجمال من 150 جنيها، وهي أسعار تختلف وفقا للحجم والعمر وجودة التربية.

عوامل تؤثر على أسعار الأضاحي

تتأثر أسعار الأضاحي بعدة عوامل رئيسية، من بينها تكاليف الأعلاف، وحجم الطلب في الأسواق، إلى جانب تكاليف النقل والرعاية البيطرية، وهو ما يؤدي إلى اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى، فضلا عن تأثير توقيت الشراء، حيث يزداد الطلب بشكل كبير كلما اقترب موعد عيد الأضحى.

شروط الأضحية الشرعية 2026

حددت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأضحية، حيث يجب أن تكون من بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والجاموس والغنم من الضأن أو الماعز، مع ضرورة بلوغ السن المحدد، حيث يجب أن يكون عمر الإبل خمس سنوات، والبقر والجاموس سنتين، والماعز سنة واحدة، والخراف ستة أشهر على الأقل.

كما يشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب الظاهرة مثل العور البيّن أو المرض البيّن أو العرج البيّن أو الهزال الشديد، وأن تكون مملوكة للمضحي بطريق شرعي، إضافة إلى الالتزام بوقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، مع توافر نية التقرب إلى الله تعالى.

إقبال متزايد على شراء الأضاحي مبكرا

مع اقتراب عيد الأضحى، يفضل عدد كبير من المواطنين شراء الأضاحي مبكرا لتفادي ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة قبل العيد، حيث يشهد السوق عادة زيادة في الطلب تؤدي إلى تحركات سعرية، وهو ما يدفع البعض إلى الحجز أو الشراء المبكر لضمان الحصول على أفضل سعر.

وتظل متابعة الأسعار بشكل مستمر أمرا ضروريا للراغبين في الشراء، خاصة مع اختلاف الأسعار بين الأسواق والمزارع، وهو ما يمنح المستهلك فرصة لاختيار الأنسب وفقا لإمكاناته واحتياجاته.