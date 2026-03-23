حريق هائل بمزرعة مواشي في طور سيناء يسفر عن نفوق 6 عجول

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع داخل مزرعة مواشي بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت نحو ساعتين للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

كانت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المزرعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأفاد شهود عيان بأن المزرعة مملوكة لمواطن يُدعى حمودة، مشيرين إلى أن الحريق يرجح أن يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، بسبب شدة الرياح والأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة طور سيناء مؤخرًا.

من جانبه، أوضح مالك المزرعة أن الحريق التهم 6 عنابر للمواشي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأعلاف، ما أسفر عن نفوق 6 عجول، وخسائر مادية تُقدَّر بأكثر من مليون جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وكشف ملابسات .