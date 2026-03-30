محافظ أسيوط يستقبل وفد نادي هيئة النيابة الإدارية ويؤكد تكاتف المؤسسات ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من نادي هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الوهاب نجاتي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة النادي ومدير المكتب الفني بأسيوط، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه المسئولية محافظًا للإقليم. وضم الوفد كلًا من المستشار ياسر لطفي درويش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتير عام النادي، والمستشار عمرو مصطفى سلطان الوكيل العام الأول نائب مدير نيابة أسيوط القسم الأول وأمين صندوق النادي، والمستشارة شيماء حسن أبو المعالي الوكيل العام الأول وعضو مجلس إدارة النادي، والمستشار محمود أحمد عبد الغفار الوكيل العام بنيابة أسيوط القسم الثالث وعضو مجلس إدارة النادي، والمستشارة هالة متولي محمد الوكيل العام لنيابة أسيوط القسم الثاني وعضو مجلس إدارة النادي. وخلال اللقاء، أعرب محافظ أسيوط عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة الطيبة، مؤكدًا اعتزازه بالدور المهم الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد، بما يسهم في دعم منظومة العمل الحكومي وتحقيق الصالح العام. وأشار المحافظ إلى أهمية تكاتف كافة الجهات والمؤسسات، والعمل بروح الفريق الواحد، لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب نجاتي وأعضاء الوفد المرافق له عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود المبذولة للنهوض بالمحافظة وتعزيز مسيرة التنمية بها. وفي ختام اللقاء، قدم وفد نادي هيئة النيابة الإدارية درع النادي إلى محافظ أسيوط، متمنين له مزيدًا من النجاح خلال المرحلة المقبلة.

كما تم التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز من كفاءة الجهاز الإداري.