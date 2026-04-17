مفاجأة قبل العيد.. الأوقاف تطرح صك الأضحية بالتقسيط لأول مرة على 6 أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف عن طرح صكوك الأضاحي بالتقسيط لأول مرة، حيث تبلغ قيمة صك اللحوم المستوردة 7000 جنيه، وصك اللحوم البلدي بـ9500 جنيه، ويمكن دفع قيمة الصك على تطبيق مصر الرقمية، بالتقسيط على 6 أشهر.

مشروع صكوك أضاحي

وبينت أن مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هو مشروع الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، وهو مشروع وطني إنساني خدمي تطوعي ليس الهدف منه الربح المادي، وإنما تسعى وزارة الأوقاف فيه بجهد صادق حسبة لوجه الله وصالح الوطن وتحقيق مصلحته من خلال توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بعزة وكرامة.

ونوهت ان مشروع صكوك الأضاحي والإطعام تنفذه الوزارة بدعم من العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، ويتميز المشروع بوصول لحوم الأضاحي والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية في كل عزة وكرامة.

وأكدت أن المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح المشروع معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو أية خصومات، ويتم التعاقد بها لصالح المشروع بدون أي استقطاعات، وكامل الثمن يصل للمستحقين.

واكدت ان المشروع يهدف إلى إبراز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، كما يراعي الوحدة الوطنية في إطار العمل الوطني المشترك والنسيج الوطني الواحد، ويبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني، كما يهدف إلى توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويتم التعامل مع المستحقين الحقيقيين بمنتهى الاحترام والإنسانية.