الأوقاف تواصل تطوير الهياكل التنظيمية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية

تواصل وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية ممثلة في الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، جهودها في دعم منظومة العمل الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالكفاءة المؤسسية وتعزيز الحوكمة.

وانتهت الإدارة من إعداد استمارة (5) لموازنة الوظائف بالوزارة، بما يسهم في تحقيق التوازن الوظيفي ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، من خلال حصر الدرجات الشاغرة والمشغولة، وتحديد الاحتياجات الفعلية لسد العجز في العنصر البشري.

كما أعدّت الإدارة (23) بطاقة وصف وظيفي لوظائف القطاع الديني، إلى جانب بعض وظائف الديوان العام والمديريات الإقليمية التابعة له، وفقًا للهيكل التنظيمي المعتمد، بما يضمن ضبط المسارات الوظيفية وتحديد الاختصاصات بدقة.

وفي السياق ذاته، تواصل الإدارة تحديث قاعدة بيانات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب عمليات الإضافة والحذف وفق المتغيرات الوظيفية، بما يحقق دقة البيانات واستمرارية تحديثها، دعمًا لاتخاذ القرار المؤسسي الرشيد.